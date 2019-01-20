The Coma: Cutting Class

Bir katil tarafından kovalanan bir kabus, yalnız bırakılmış bir karanlık okulunda başlıyor. Tehlikeli yerler ve tuzaklar dolu perili okulda dikkatle ve ağır ağır ilerleyin. Okulun cehennem gibi koridorları, yüzleşmen gereken tek şey değil. Sınıf arkadaşların ve öğretmenlerin, seni avlamaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyecek korkutucu hayaletlere dönüştü.

Bu inanılmaz durumda, sizin seçiminiz belli: sizi buraya neyin getirdiğini bulun ve kabustan kurtulun. Ne yazık ki, okulunuzun ve sakinlerinin başka niyetleri var gibi görünüyor. Tüylerinizi ürpertecek güncellenmiş grafikler ve animasyonlar içeren yepyeni bir korku temasında yer alın. Güvenilir sırt çantanız, ürünleriniz için sınırlı miktarda bir alana sahiptir. Yalnızca gerekli ürünleri aldığınızdan emin olun!

Karanlık bir köşede çömelin, nefesinizi tutun ve en iyisini dileyin. Dayanıklılığınız tükeneceği için bunun bir bedeli olacaktır.



