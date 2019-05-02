Kendinizi bir anda terk edilmiş ıssız bir kasabada bulacağınız ve macera dolu serüvenlere atılacağınız The Frostrune, bir milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici mekanları ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, zorlu bulmacaları çözerek doğru iz üstünde ilerlemek ve görevleri tamamlamaktır. Fırtınadan etkilenen ve harabeye dönen evlerde incelemeler yaparak sır dolu olayları araştırmalı ve gizemleri açığa çıkartmalısınız. İpucu toplayarak kayıp nesneleri bulabilir ve olayları daha çabuk çözebilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve eğlenceli gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve her bölümde birbirinden zor birçok bulmaca bulunmaktadır. Bulmacaları çözerek ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve aradığınız gizli nesneleri bularak olayları aydınlatabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara sunulan The Frostrune, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.