Thrill Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir yarış oyunu olarak olarak dikkatimizi çekiyor. Muhteşem lunapark atmosferinde geçen oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyor ve keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olan Thrill Rush, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir mobil oyundur. Sıradışı lunapark oyuncaklarına binip eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kendi bölümlerinizi de kurabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli ve kaliteli grafikleriyle ön plana çıkan Thrill Rush sizleri bekliyor. Karakterlerinizi farklı kostümlere de büründürebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Eğer bu tarz farklı bir mobil oyun arayışınız varsa Thrill Rush oyununu sakın kaçırmayın.

Thrill Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.