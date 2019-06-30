Başparmaklarınızı kullanarak koca bir şehri ezip geçebileceğiniz ve güvenlik güçleriyle savaşarak aksiyon dolu analar geçirebileceğiniz ThumbZilla, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadar da kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, el başparmaklarınızı hızlı bir şekilde hareket ettirerek ekranda gördüğünüz tüm objelerin üstüne basmak ve şehri yok etmek için çaba göstermektir. Başparmaklarınızı kullanarak önünüze gelen her şeyi ezebilir ve fırlatabilirsiniz. Evlerini arabaların ve insanların üstlerinden geçerek puan toplayabilirsiniz. Sonsuza kadar giden eğlenceli bir şehir parkurunda ilerleyerek polislerle çatışabilir ve şehirdeki her şeyi yerle bir edebilirsiniz. Farklı konusu ve stres giderici özelliği sayesinde maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz ThumbZilla, 5 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilmektedir.