Tinder Lite, popüler arkadaşlık uygulaması Tinder’ın hafifletilmiş sürümü. Eski Android sürümün yüklü olduğu Android telefonları için özel olarak geliştirilen Tinder Lite uygulaması, hem daha az veri tüketiyor hem de daha az yer kaplıyor. Tinder gibi indirmesi ücretsiz!

Yeni insanlarla tanışmak, sosyal ağınızı genişletmek için kullanabileceğiniz dating uygulamalarından biri Tinder. 30 milyon eşleşme sağlayan ve 190 ülkede kullanılan oldukça popüler bir arkadaş arama - bulma uygulaması olan Tinder’ın hafif sürümü Tinder Lite, Tinder’dan çok farklı değil. Yeni insanlarla iletişime geçiyor, profillerine göz atıyor, sağa kaydırarak beğendiğinizi gösteriyor, eşleşirseniz ücretsiz sohbet ediyorsunuz.

Tinder Lite da Tinder gibi çalışıyor. Eşleşin. Sohbet Edin. Tanışın. Birisini beğenmek için sağa kaydırmayı kullanın, pas geçmek için sola kaydırın. Beğendiğiniz kişi sizi beğenirse eşleşirsiniz. Yani karşılıklı beğeni gerçekleştiğinde ve ortak ilgi alanlarınız varsa sohbet etme, tanışma şansınız olur. Strese girmek yok. Reddedilme yok. Sadece ilgilendiğiniz profillere dokunun, eşleştiğiniz kişilerle online sohbet edin, ardından telefonunuzdan uzaklaşın ve gerçek dünyada buluşup ilişkiyi başlatın.

Tinder Lite Özellikleri