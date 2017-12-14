Toca Life: Hospital, çocuklara özel oyunlar geliştiren Toca Boca’nın mobil platforma çıkardığı oyunlarından biri. Android telefon/tabletinizde oyun oynayan küçük kardeşiniz varsa veya çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için verebilirsiniz. Ücretsiz değil ancak uygulama içi satın alım sunmuyor, reklamsız ve güvenli içerik sunuyor. Türkçe dil desteği de mevcut.

Çizgi film stili görsellere sahip hastane oyununda yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Hastanenin tüm katlarında bazen bir hasta, bazen bir ziyaretçi, bazen de bir doktor olarak bulunuyorsunuz. Zemin, ana giriş, laboratuvar ve tedavi, aile bakım ve genel bakım katlarından oluşan hastanede hayatın acı ve tatlı anlarını görüyorsunuz. Hastaları ameliyat etme, bebek sahibi olma, hasta olarak tedavi görme, gizli laboratuvara girme, röntgen ve tomografi çekme, ambulansın sirenini çalma, asansörle hasta taşıma ve daha saymakla bitiremeceğim iş sizi bekliyor.