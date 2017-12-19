Toca Life: Pets, çocukların geniş hayal güçlerini açığa çıkartabilecekleri oyunlar geliştiren Toca Boca’nın hazırladığı onlarca eğitici oyundan biri. Android telefon / tabletinizde oyun oynamaya meraklı çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirip beğenisine sunabilirsiniz. Tamamen reklamsız, güvenli içerik sunuyor.

Hayvan bakımına yetişkinlerden daha çok meraklı olan, isteyen çocuklar için hazırlanmış, çizgi film stili görsellere sahip eğlenceli bir mobil oyun Toca Life: Pets. 100’lerce gerçek ve hayali hayvanın yanı sıra 20’in üzerinde hayvanlarla vakit geçirmeyi seven karakter yer alıyor. Oyun, evcil hayvan parkı, evcil hayvan oteli, evcil hayvan dükkanı ve bungalov olmak üzere beş yerde geçiyor. Onlarla oyunlar oynuyor, piknik yapıyor, eğitiyor, bakımlarını yapıyor, hastalandıkları vakit tedavi ediyor, yedirip içiriyor, gezdiriyor ve daha onlarca aktivite yapıyorsunuz.