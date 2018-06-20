Top Eleven 2018, sadece Android değil, mobil platformda en çok indirilip oynanan futbol menajerlik oyunu. Ücretsiz indirilebilir, Türkçe dil desteğine sahip, mobil cihazlarda (hem telefon hem de tablette) en kolay - seri oynanışı sunan, kulüp çeşitliliğiyle de üzmeyen dört dörtlük bir futbol menajerliği oyunu bizlerle.

Nordeus’un mobil platforma ücretsiz çıkardığı futbol menajerlik oyunu Top Eleven 2018, gerçek bir futbol takımını yönetmenin heyecanını yaşatıyor. Premier Lig, Bundesliga, MLS, Şampiyonlar Ligi ve daha birçok futbol liginden en iyi futbol takımlarının lisanslı, resmi formaları ve amblemleriyle karşılaştığımız oyunda dünya genelinde futbol severlerle maçlar yapıp, takımımızı uzun süre başarıdan başarıya taşımak için mücadele ediyoruz. Taktikler, antrenmanlar, oyuncuları saha içinde ve dışında motive etme, stadyum inşa etme gibi futbol menajerlik oyunlarının olmazsa olmaz detayları elbette yer alıyor. Kendi futbol birliğimizi kurup arkadaşlarımızı davet etme, güçlerimizi birleştirme, taktik paylaşma şansına da sahibiz.