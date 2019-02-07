Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Top Football Manager bir spor oyunudur.

Renkli içerikleri ve kaliteli oynanış mekanikleri ile karşmıza çıkan oyunda şampiyon olabilmek için ter dökecek ve zorlu maçlara çıkacağız. Birbirinden farklı takımların yer aldığı oyunda futbol yıldızlarından oluşan bir ekip kuracak ve kupayı kazanabilmek için mücadele edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından gerçek rakiplere karşı mücadele edeceğimiz oyunda takımımıza özel beceriler kazandırabilecek ve 3D grafik açılarında maçlar yapabileceğiz.

Güçlü oyun motoru sayesinde gerçekçi bir deneyim yaşayacağımız oyunda koçluk fantazisini hayata geçirecek ve kulüp başkanı olma yolunda ilerleyeceğiz. Lig maçlarında dünyanın dört bir yanından takımlar ile mücadele edeceğimiz yapımda yaptığımız taktikler maçların gidişatını önemli ölçüde değiştirecek.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olan yapım şuanda aktif olarak 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.