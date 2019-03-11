Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Toprak Delici, maden kazıları yaparak yerin derinliklerine inebileceğiniz sıra dışı bir madencilik oyunudur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yer altına madenler kazmak ve çeşitli mücevherler çıkartmaktır. Oyun içerisinde yeri delmek için kullanabileceğiniz dev makineler ve maden işçileri yer almaktadır. Yer altından değerli taşları çıkarabilmek için mümkün olduğu kadar derin kazılar yapmalısınız. Bu sayede çeşitli maden ürünlerine ulaşabilir ve zengin olabilirsiniz.

Çalışmalar sonucu ele edebileceğiniz uranyum, nikel, bakır, altın, demir, gümüş, kömür, elmas ve daha birçok farklı maden yer almaktadır. Bu madenlere ulaşabilmek için yerin onlarca kat altına inmelisiniz. Bunun için yer delici makinenizi sürekli yükseltmeli ve geliştirmelisiniz. Aksi halde fazla derin kazılar yapamaz ve madenlere ulaşamazsınız.

İnternet bağlantısına gerek duymadan dilediğiniz yerden oynayabileceğiniz Toprak Delici, Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan kaliteli bir oyundur.