TR Remote APK indirin; Android telefon ve PC’de ücretsiz (bedava) maç izleme keyfini doyasıya yaşayın! TR Remote son sürüm APK indirme bağlantısıyla sunulmaktadır. Maç kanallarını ücretsiz izleyebileceğiniz bir uygulama arıyorsanız, TR Remote maç izleme programını tavsiye ederim.

PC ve mobilden (cep telefonundan) maç izlemekten keyif alan, canlı maç izlemek için aylık yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kişilere yönelik hazırlanmış uygulamalardan biri TR Remote.

Her maç izleme uygulaması gibi Google Play’de bulunmuyor. Yukarıdaki TR Remote APK indirme (download) linkine tıklayarak TR Remote yeni sürümü telefonunuza sorunsuzca indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. TR Remote PC için bulunmamaktadır ancak Bluestacks gibi Android emülatörleri kullanarak veya telefon ekranını bilgisayara yansıtarak TV’de maç izleme zevkini çıkarabilirsiniz. iPhone (iOS) için indirilmeye sunulmayan, Android telefonlara indirilebilen TR Remote maç izleme programı, yerli ve yabancı maç kanallarını ücretsiz ve düşük ücretli abonelikle (4.5 TL) sunuyor. Çok çok uygun fiyata abone olma seçeneğini değerlendirirseniz ekstra yeni kanallar açılıyor ve tüm kanalları (Lig TV, Bein Sports, Tivibu Spor, Smart Spor, Eurosport dahil) reklamsız izleyebiliyorsunuz.