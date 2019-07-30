TrafficTrip!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Bağımlılık yapıcı etkisi ve sürükleyici deneyimiyle dikkatimizi çeken bir mobil oyun olan TrafficTrip!, akan trafikteki boşluklara arabaları koyarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Basit kontrolleri ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda en iyi sonuçları elde etmek için çaba göstermelisiniz. Doğru zamanlamayı ayarlamaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden farklı ortamlara da sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz TrafficTrip! oyunu sizleri bekliyor.

TrafficTrip! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.