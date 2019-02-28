Transdroid, Android telefonunuz üzerinden bilgisayarınızdaki ya da sunucunuzdaki torrent indirmelerini yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır.
Transdroid, bir tür torrent yönetme uygulamasıdır. Evde olmadığınız anlarda evdeki torrentlerinizi yönetmenizi sağlayan Transdroid, birçok zaman hayat kurtarıcı özellikler sunuyor. Uygulamanın özellikleri ise aşağıdaki gibidir.
- Torrentlerinizi başlatın, durdurun, çıkarın, etiketleyin ve taşıyın
- Bireysel dosya önceliklerini ve izleyicileri ayarlayın
- Maksimum transfer oranlarını değiştir
- Birçok torrent sitesi için entegre arama
- RSS bildirimleri ile beslenir
- Barkod tarayıcı, URL veya yerel .torrent dosyası aracılığıyla ekleyin
- Alarm servisi, eklenen veya tamamlanan torrentleri bildirir
- Özel siteleri desteklemek için özel web tabanlı arama
- Güvenli (SSL) bağlanma
- Ve dahası…
Desteklenen istemciler:
- μTorrent
- transmisyon
- Vuze
- Büyük tufan
- rtorrent
- BitTorrent 6
- ktorrent
- qBittorrent
- Synology
- TorrentFlux-b4rt
- Bitflu
- DLink Router BT
- aria2
- BitComet
- tTorrent
- Buffalo NAS -1.31
Tüm istemcilerin Transdroid özellik setinin tamamını desteklemeyebileceğini unutmayın.
Transdroid şu anda aşağıdaki torrent siteleri için yerel desteğe sahip:
- Bitsnoop
- ExtraTorrent
- Kickass Torrentleri
- Kireç Torrentleri
- Mininova
- Nyaa Torrents
- Korsan Koyu
- Grev Arama
- RARBG
- Torrent Yüklemeler
- Torrent Sülük
- Çok sayıda özel sitenin yanı sıra:
- AsiaTorrents
- Bit-HDTV
- Danishbits
- HdBits.org
- HdTorrents
- HoundDawgs
- Scambio Etico
- RevolutionTT
- TorrentDay
Ek olarak, tarayıcınız üzerinden özel ve genel tacirleri desteklemek için özel web tabanlı aramalar eklenebilir.
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