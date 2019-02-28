Transdroid, bir tür torrent yönetme uygulamasıdır. Evde olmadığınız anlarda evdeki torrentlerinizi yönetmenizi sağlayan Transdroid, birçok zaman hayat kurtarıcı özellikler sunuyor. Uygulamanın özellikleri ise aşağıdaki gibidir.

Torrentlerinizi başlatın, durdurun, çıkarın, etiketleyin ve taşıyın

Bireysel dosya önceliklerini ve izleyicileri ayarlayın

Maksimum transfer oranlarını değiştir

Birçok torrent sitesi için entegre arama

RSS bildirimleri ile beslenir

Barkod tarayıcı, URL veya yerel .torrent dosyası aracılığıyla ekleyin

Alarm servisi, eklenen veya tamamlanan torrentleri bildirir

Özel siteleri desteklemek için özel web tabanlı arama

Güvenli (SSL) bağlanma

Ve dahası…

Desteklenen istemciler:

μTorrent

transmisyon

Vuze

Büyük tufan

rtorrent

BitTorrent 6

ktorrent

qBittorrent

Synology

TorrentFlux-b4rt

Bitflu

DLink Router BT

aria2

BitComet

tTorrent

Buffalo NAS -1.31

Tüm istemcilerin Transdroid özellik setinin tamamını desteklemeyebileceğini unutmayın.

Transdroid şu anda aşağıdaki torrent siteleri için yerel desteğe sahip:

Bitsnoop

ExtraTorrent

Kickass Torrentleri

Kireç Torrentleri

Mininova

Nyaa Torrents

Korsan Koyu

Grev Arama

RARBG

Torrent Yüklemeler

Torrent Sülük

Çok sayıda özel sitenin yanı sıra:

AsiaTorrents

Bit-HDTV

Danishbits

HdBits.org

HdTorrents

HoundDawgs

Scambio Etico

RevolutionTT

TorrentDay

Ek olarak, tarayıcınız üzerinden özel ve genel tacirleri desteklemek için özel web tabanlı aramalar eklenebilir.