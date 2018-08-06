50'den fazla kattan oluşan Triglav kulesine girin prensesin yakalandığı en üst katın kilidi için bir sonraki kata kapıları açan anahtarları arayın, gizemleri çözün ve yaratıkları yenin. Hemen ardından anahtarları bulduğunuzda bir üst kata çıkın ve 50. kata geldiğinizde prensesi kurtarın.

Ayrıntılı piksel sanatından oluşan bu eşsiz dünyada, 2500'den fazla türü birleştirerek kendinize özel benzersiz bir karakterinizi yaratın. Oyunda merdivenin kapısını açan anahtarı elde ederek üst kata ulaşmaya çalışın. Ancak 50 katlı kulenin içindeki katların yanı sıra, yeraltı ve kulenin dışındaki harita alanı dahil olmak üzere zengin çeşitlilikteki dünyayı da arayabilirsiniz.

Ayrıca silah, zırh ve aksesuar gibi ekipmanları farklı yollarla birleştirerek çeşitli oyun stilleri yaratabilirsiniz. Böylelikle karakterinizi kişiselleştirir ve oyuna renk katabilirsiniz. Hadi 50. kata ulaşın ve prensesi kurtarın!