Kullanıcılar tarafından oluşturulan 2 milyondan fazla soruyla yeteneklerini test et. Bitiş çizgisine yaklaşmak için sorulara doğru cevap ver. Ancak dikkatli olmalısın: Yanlış cevaplar kazaya sebep olur ve arabana zarar verir.

Benzersiz, heyecan dolu trivia deneyimine katıl. Arkadaşlarınla ve ailenle Trivia Cars oyna, ne kadar zeki olduğunu göster. Her hafta değerli ödüllerin yer aldığı global sıralamada diğer oyuncular arasındaki yerini öğrenebilirsin. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncularla oynamak hiçbir zaman aynı maçı tekrarlamamak demek.

Trivia Crack’i dünyanın en başarılı trivia oyunu yapan ve kullanıcılar tarafından geliştirilen milyonlarca soruyu gerçek zamanlı olarak diğer kişilerle oynayabildiğin bir oyunu birleştirince ne olur? Trivia Cars’a göz at ve keşfet.

Dünyanın her yerindeki oyunculara meydan oku ve kimin en iyi trivia yarışçısı olduğunu öğren.