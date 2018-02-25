TrueMotion uygulaması, aile bireylerinizin araç kullanım detaylarını öğrenmenizi sağlıyor.
TrueMotion uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınız üzerinden aile bireylerinizin araç kullanım detaylarını takip edebilirsiniz.
Sürüş güvenliği ve sorumlu bir sürücü olmanız için geliştirilen TrueMotion uygulamasında eşinizin, çocuklarınızın, anne ve babanızın araç kullanım detaylarını takip edebilmeniz mümkün hale geliyor. Uygulamaya kaydettiğiniz kişilerin nerede olduğunu anlık olarak takip edebileceğiniz TrueMotion uygulamasında, ortalama ve anlık hız durumlarını da görebiliyorsunuz. Araç sürüşlerine 100 üzerinden puanlama da yapan TrueMotion uygulamasında, ehliyetini yeni alan çocuklarınızın ilerleyişine şahit olabilirsiniz.
Sorumluluklar, agresif sürüşler, hız ortalamaları, telefon kullanıp kullanılmadığı gibi detayları dikkate alan uygulamada, aile bireylerinizin trafikteki güvenliğini sağlayabilirsiniz. Uygulamaya eklediğiniz her birey için dikkat dağınıklığı, agresif sürüş, yüksek hız ve tehlikeli durumlarda ne kadar zaman geçirdiğini de inceleyebileceğiniz TrueMotion uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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