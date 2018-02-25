TrueMotion uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınız üzerinden aile bireylerinizin araç kullanım detaylarını takip edebilirsiniz.

Sürüş güvenliği ve sorumlu bir sürücü olmanız için geliştirilen TrueMotion uygulamasında eşinizin, çocuklarınızın, anne ve babanızın araç kullanım detaylarını takip edebilmeniz mümkün hale geliyor. Uygulamaya kaydettiğiniz kişilerin nerede olduğunu anlık olarak takip edebileceğiniz TrueMotion uygulamasında, ortalama ve anlık hız durumlarını da görebiliyorsunuz. Araç sürüşlerine 100 üzerinden puanlama da yapan TrueMotion uygulamasında, ehliyetini yeni alan çocuklarınızın ilerleyişine şahit olabilirsiniz.