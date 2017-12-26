Türkçe Atasözleri uygulamasında A'dan Z'ye binlerce atasözünü bulabilirsiniz.
Türkçe Atasözleri uygulamasıyla Android cihazlarınızdan binlerce atasözüne ulaşabilirsiniz.
Atalarımızın yaşadıkları tecrübelere ve gözlemlere dayanarak söylemiş oldukları ve hayatımızda yer edinmiş olan sözler, günlük konuşma dilimizde bile yerini koruyor. Bir veya birkaç kişiye değil, herkese hitap eden bu sözlerde mecaz ve söz sanatları da bulunuyor. Türkçe dersinden ziyade, uygulamayı anlatalım.
Türkçe Atasözleri uygulamasında A’dan Z’ye sıralanmış bir şekilde 2791 adet atasözü bulunuyor. Aradığınız belli bir atasözü varsa ve tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorsanız, kelime bazlı arama yaparak atasözünün tam haline ulaşabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan ve sade bir arayüzle tasarlanan Türkçe Atasözleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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