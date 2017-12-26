Türkçe Atasözleri uygulamasıyla Android cihazlarınızdan binlerce atasözüne ulaşabilirsiniz.

Atalarımızın yaşadıkları tecrübelere ve gözlemlere dayanarak söylemiş oldukları ve hayatımızda yer edinmiş olan sözler, günlük konuşma dilimizde bile yerini koruyor. Bir veya birkaç kişiye değil, herkese hitap eden bu sözlerde mecaz ve söz sanatları da bulunuyor. Türkçe dersinden ziyade, uygulamayı anlatalım.