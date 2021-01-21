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TV'ye Yayınla 1.0.2 (Android)
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  4. TV'ye Yayınla - Android Telefon Ekranını Televizyona Yansıtma Uygulaması

TV'ye Yayınla

1.0.2
Android
TV'ye Yayınla
ÜCRETSİZ
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  • DİL SEÇENEKLERİ

    İngilizce

  • TOPLAM İNDİRME

    0

  • Üretici

    video-editor studio

TV'ye Yayınla Android uygulaması, telefon ekranını televizyona yansıtmanızı sağlıyor.

TV'ye Yayınla Ekran Görüntüleri - 1
TV'ye Yayınla Ekran Görüntüleri - 2
TV'ye Yayınla Ekran Görüntüleri - 3
TV'ye Yayınla Ekran Görüntüleri - 4
TV'ye Yayınla Ekran Görüntüleri - 5
TV'ye Yayınla Ekran Görüntüleri - 6
Erkan Calp
Erkan Calp -

TV'ye Yayınla, Android telefon ekranını televizyona yansıtmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama. Telefon ekranını TV’ye aktarmak/yansıtmak için bir uygulama arıyorsanız, tavsiye ederim. Android telefonlar için geliştirilen TV’ye Yayınla uygulaması Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

TV'ye Yayınla - Telefon Ekranını Televizyona Yansıtma

TV’ye yayınla uygulaması, telefondaki dosyalarınızı büyük ekranlı televizyonunuz üzerinden görüntülemenizi sağlıyor. Galerinizdeki fotoğrafları, videoları büyük ekranda görüntülemek, müziklerinizi çalmak için faydalanabileceğiniz uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Telefonunuzun ve televizyonunuzun aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Uygulamayı TV’ye bağlamak için yayınla butonuna dokunun. Artık telefonunuzdaki (dahili hafıza ve SD karttaki) resim, video, ses, müzikleri televizyonunuzdan görüntüleyip uzaktan kontrol edebilirsiniz.

  • Telefonunuzla TV’yi kontrol edin: Video ses seviyesini gecikmesiz ayarlayın, duraklatın, ileri - geri sarın.
  • Ekran yansıtma: Telefonunuzdaki yerel dosyalara erişin. Fotoğraflar, müzik ve videoları büyük ekranlı TV’ye yansıtın.
  • Anlık bağlantı: Akıllı telefonunuzu kablosuz olarak TV’nize bağlayın. Telefonunuzdan dizileri arayın ve TV ekranınıza yansıtın.
  • Yansıtma cihazları için kullanılabilir otomatik arama: IPTV yansıtma, Chromecast desteklenir.
  • Ufak telefon ekranını yüksek kalitede ve gerçek zamanlı hızda büyük TV ekranına yansıtın.
  • Yerel medya dosyalarını sıralayarak ekleyin.
  • Müzik, ses ve videoyu TV’ye takılmadan yansıtın.
  • Video yansıtma, müzik yansıtma ve slayt gösterisi yansıtma desteklenir.
  • Birden fazla cihaz desteği: Akıllı TV gibi DLNA cihazlarla ekran yansıtma

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