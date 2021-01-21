TV'ye Yayınla, Android telefon ekranını televizyona yansıtmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama. Telefon ekranını TV’ye aktarmak/yansıtmak için bir uygulama arıyorsanız, tavsiye ederim. Android telefonlar için geliştirilen TV’ye Yayınla uygulaması Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

TV'ye Yayınla - Telefon Ekranını Televizyona Yansıtma

TV’ye yayınla uygulaması, telefondaki dosyalarınızı büyük ekranlı televizyonunuz üzerinden görüntülemenizi sağlıyor. Galerinizdeki fotoğrafları, videoları büyük ekranda görüntülemek, müziklerinizi çalmak için faydalanabileceğiniz uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Telefonunuzun ve televizyonunuzun aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Uygulamayı TV’ye bağlamak için yayınla butonuna dokunun. Artık telefonunuzdaki (dahili hafıza ve SD karttaki) resim, video, ses, müzikleri televizyonunuzdan görüntüleyip uzaktan kontrol edebilirsiniz.