TvTap Pro APK, Android için tv izleme programı. Telefondan canlı tv izlemek isteyen Android kullanıcılarının favori programlarından biri olan TVTap Pro, dünyanın dört bir yanından TV kanallarını mobilden (spor, belgesel, çocuk, film, dizi vs.) kesintisiz, donmadan, yüksek kalitede izleme şansı veriyor. Canlı tv izleme programı arıyorsanız TvTap Pro’yu tavsiye ederim. Diğer popüler tv izleme programları gibi Google Play’de yer almıyor ancak yukarıdan TVTap Pro APK indirme linkine tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

Android için canlı tv izleme uygulamalarından TvTap Pro, çok basit bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Kanallar kategorize edilmiş şekilde ve logolarıyla birlikte listeleniyor ancak izleme tercihinize göre tavsiyelerde de bulunuyor. Çok fazla maç izleyen biriyseniz ekranın alt kısmında ilginize çekecek maç kanalları listeleniyor. Arama özelliği ile de izlemek istediğiniz tv kanalına (canlı maç izleme kanalları, çizgi film kanalları, belgesel kanalları, haber kanalları, spor kanalları vs.) hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünden oynatıcı, görünüm, kanal listeleme, geçmiş, dil, gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz.

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