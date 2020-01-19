Kısıtlı sürelerde onlarca sayı bloğu arasından aynı olanları eşleştirerek bulmacaları tamamlayabileceğiniz ve sayısal hafızanızı güçlendireceğiniz Twenty, mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Farklı renklerdeki sayı bloklarından oluşan kalabalık bulmaca tahtalarında yarışarak aynı olan bloklarını birbirleriyle eşleştirmeli ve toplam sayıda 20’ye ulaşarak yolunuza devam etmelisiniz.

Kısıtlı bir sürede zorlu parkurlarda mücadele edecek ve örüntüye uygun sayıları kullanarak hedefe ulaşacaksınız. Sürükleyici özelliği ve zeka geliştirici bölümleri ile sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı sayı bloğundan oluşan zorlu bulmacalarla karşılaşacak ve aynı sayıları bir araya getirerek 20 hedefine ulaşmak için mücadele edeceksiniz.

Gitgide artan bloklar arasından aynı olanları bularak sayıların toplamını 20’ye eşitlemeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Twenty, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eğitici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.