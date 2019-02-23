Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Typoman Mobile, maceraya doyacağınız eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.

Düşmanların gizlendiği farklı mekanlarda ilerleyerek, türlü engelleri aşmalı ve parkurda bulunan harfleri kullanarak sizden istenilen kelimeleri bir araya getirmelisiniz. Karanlık ve korku dolu parkurlarda sizleri bekleyen çeşitli tuzaklar bulunmaktadır. Yolunuza devam ederken çeşitli yaratıklar ve büyücülerin gazabına uğrayabilirsiniz. Bu nedenle çok dikkatli olmalı ve sizden istenilen kelimeleri oluşturmak için gerekli harfleri yan yana sıralamalısınız.

Oyun, kaliteli görüntü grafikleri ve eşsiz arka plan görüntüleri ile güçlendirilmiş, özel olarak hazırlanmış film müzikleriyle de oldukça eğlenceli bir hale getirilmiştir. Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve yarış parkuru bulunmaktadır. Geçişleri engellemek için sayısız tuzak ve büyücüler bulunmaktadır. Engelleri hızla aşmalı ve hedefe giden yolda bulmacaları tek tek çözmelisiniz.

Binlerce kişi tarafından oynanan ve sürekli genişleyen bir oyuncu kitlesine sahip olan Typoman Mobile, macera oyunları kategorisinde yer alan kaliteli bir yapıt olarak öne çıkıyor.