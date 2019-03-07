Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Ultra Mike, bıyıklı bir karakteri yöneterek engellerle dolu parkurlarda yarışabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafiklerinin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda amaç, çeşitli yaratıklar ve engellerle donatılmış zorlu parkurlarda altın toplayarak ilerlemek ve sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Parkurlarda zıplayarak ya da eğilerek küp blokları aşabilir ve kafanızla tuğlaları kırarak gizli ödüllere ulaşabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve parkur yer almaktadır. Parkurlarda bulunan tüm altınları toplamalı ve sizi engellemek isteyen yaratıkları atlatarak bölümü tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve yüz binlerce oyun sever tarafında keyifle oynanan Ultra Mike, maceraya doyacağınız eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Oldukça geniş bir kitleye hitap eden ve her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen bu oyun ile sizde eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.