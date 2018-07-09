İklim değişikliği, çağımızın en büyük problemleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu her geçen yıl arttığını dile getiriyor. Tam bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geliştirilen Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı uygulaması, soluduğunuz havanın ne kadar temiz olup olmadığını öğrenmenize yardımcı oluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama, yaşadığınız bölgenin ve soluduğunuz havanın ne kadar kaliteli olduğu konusunda sizleri bilgilendiriyor.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı uygulaması, 300 adet hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan ölçüm sonuçlarını anbean olarak sizlerle buluşturuyor. Böylece, yaşadığınız bölgedeki hava kalite değerlerini akıllı telefonunuza indireceğiniz bu uygulama sayesinde anlık olarak görebiliyorsunuz.

Mobil uygulama, konumunuza en yakın ölçüm istasyonunun ölçüm değerlerini yansıtıyor. Ayrıca güncel hava kalitesine göre aktivite önerileri sunan uygulama, ölçüm istasyonu ile ilgili hem fotoğraf hem de konum bazlı bildirim gönderiyor.

Diğer taraftan, bölgenin hava kalitesi ile ilgili merak ettiklerinizi uygulama vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletebiliyorsunuz. Böylece soluduğunuz hava kalitesini tam anlamıyla bilme imkanına sahip oluyorsunuz.