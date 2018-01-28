Unseen uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajları anonim olarak okuyabilmeniz mümkün.

Arkadaşlarınızdan, sevgilinizden veya herhangi birinden gelen mesajları çevrimiçi olmadan okumak istiyorsanız, birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Ancak, bu yöntemler oldukça zahmetli olduğundan işinizi kolaylaştıracak bir uygulama olan Unseen’den bahsedelim. WhatsApp, Facebook Messenger ve Viber gibi anlık mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajları karşı tarafın haberi olmadan okuyabileceğiniz uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit.

Yukarıda bahsettiğimiz anlık mesajlaşma uygulamalarına giriş yaptıysanız, bu uygulamalardan gelen mesajları Unseen uygulamasında çevrimiçi olmadan okuyabiliyorsunuz. Facebook Messenger’dan gelen mesajlar mavi renkte, WhatsApp mesajları yeşil renkte ve Viber mesajları ise mor renkteki bildirimlerle size geliyor ve bu sayede siz de hangi uygulamadan mesaj geldiğini kolayca tespit ediyorsunuz. Yeni gelen mesajlar ekranınızda yüzen bir baloncuk şekilde ulaşıyor ve dilediğiniz gibi okuyabiliyorsunuz. Mesajlara cevap vermek istediğinizde ise ilgili uygulamanın logosuna tıklayarak çevrimiçi olmanız gerekiyor. Eğer siz de, rahatsız edilmek istemiyor ve mesajları gizli bir şekilde okumak istiyorsanız Unseen uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.