Upland - Property Trading Game

Gerçek ve sanal dünyanın kesişim noktasında inşa edilen Upland, gerçek dünyada adreslere dayalı sanal mülkleri satın alma, satma ve kiralama gücü verir ama sanal dünyada olduğunu unutma.

Upland'da topladığınız dijital mülkler, gerçek dünyadaki bağdaştırıcı mülklerle hiçbir ilişki ya da hakka sahip değil, ancak adresler gerçek yaşam konumlarını yansıtıyor. Upland’ın ekonomisi UPX olarak adlandırılan oyun içi para birimi tarafından desteklenmektedir. Upland'da bir mülk sahibi olduğunuzda, her 3 saatte bir UPX kazançları toplamaya başlayabilirsiniz.

UPX kazançlarınızı artırmak ve bir kerelik UPX ödülü kazanmak için mülk koleksiyonlarını tamamlayın. Gayrimenkulünüzü pazardaki diğer Uplander'larla takas edin - mülk portföyünüzü ve UPX kazançlarınızı artırmak için UPX'in diğer mülkleri için!