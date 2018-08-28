Vedah, Android işletim sistemine sahip eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda engellerin arasından ilerleyerek puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz türden bir oyun olan Vedah, heyecan verici atmosferi ve zorlu engelleriyle sizleri bekliyor. Reflekslerinizi sınayıp eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda bir takım özel güçler kullanabilyor ve işinizi kolaylaştırabiliyorsunuz. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunu her yaştan birey rahatlıkla oynayabiliyor. Beğenerek oynayabileceğiniz tahmin ettiğim Vedah, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebiliirm. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Vedah sizleri bekliyor.

Vedah oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.