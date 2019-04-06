Vegas Crime City Gangster

Polis kovalamaca, intikam, suç ve gerçek sokak kavgaları ile suç tabanlı bu aksiyon oyununda Vegas'ı birbirine katın. Tehlikeli bir suçlu olarak oyna, ateş et ve vegas çetesini öldür. Polislerden kaçmak için masum Vegas vatandaşlarına ve sokak dövüşçülerine yardım et.

Kendi suçunuzla başlayarak genç yaşta suçlu olun ve soygununuzu çete üyelerinizle paylaşın. Etrafınızdaki tüm düşmanları vurun ve öldürün. Silahlarını hazır tut, nişan al ve ateş et. Kilidini açabileceğiniz onlarca farklı silahlar, havalı animasyonlar ve tehlikeli silahlarla araçlarla aksiyonun keyfini çıkarın.

Katliam ve Soygun modlarında kan dökerek Vegas'ın en iyi keskin nişancısı ol. Bağımlılık yaratan kumarhane oyunlarında parayı bul.