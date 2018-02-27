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Vero 0.9.3 (Android)
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  4. Vero - Android İçin Sosyal Medya Uygulaması

Vero

0.9.3
Android
Vero
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Vero 11 - 1
Vero 22 - 2
Vero 33 - 3
Vero 43 - 4
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -
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Vero, Android işletim sistemi üzerinden kullanılabilen bir tür sosyal medya platformudur.

Vero, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışabilen bir sosyal medya uygulamasıdır

Daha az sosyal medya, daha fazla yaşam sloganıyla geliştirilmeye başlanılan Vero, bütün sosyal medyayı baştan sona değiştirme amacıyla Nisan 2017'de hayatına başlamıştı. Yapılan ilk geliştirmelerin ardından popülerliği gün be gün artan uygulama, Şubat 2018 itibarıyla tam bir patlama yaşamış ve birçok farklı mecrada konuşulur hale geldi. 

Halihazırda kullandığımız sosyal medya platformlarının birçoğunu bir araya getirmeyi başaran Vero, anlamsız paylaşımlar yerine belirli bir amaca yönetilmiş paylaşımlar yapmak ve kişilerin hoşlandıkları şeyleri diğer insanlara ulaştırmaları amacıyla ortaya atılmıştı. İçerisinde müzik, yemek, seyahat, kitap ve buna benzer başlıklar barındıran uygulama, kullanıcılarının da bu aşlıklar altına paylaşımlar yapmlarını ve kaliteli şeylere ulaşmak isteyenlerin kaliteli paylaşımlar görmesini sağlamak amacıyla piyasaya girdi.

Temelde Facebook ve Instagram'ın bir araya getirilmesinden oluştuğu söylenecek uygulama, yeni bir sosyal medya deneyimi arayanlar için kendini yeni yeni göstermeye başlamış bir uygulama olarak adlandırılabilir. 

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