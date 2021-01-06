Video Downloader for TikTok, TikTok video indirmek ve kaydetmek için en kolay video indirici uygulamadır. TikTok için video indirme uygulamasını indirin ve yüksek kalitede videoları telefonunuzun galerisinden görüntüleyin. Tek bir dokunuşla TikTok’ta istediğiniz videoyu indirmek için hemen Video Downloader for TikTok’u Android telefonunuza yükleyin. Android uygulaması Google Play’den ücretsiz indirilebilir!

Video Downloader for TikTok İndir

Video Downloader for TikTok Android uygulaması ile TikTok videosunu telefon galerisine kaydedebilir ve istediğiniz zaman internetsiz izleyebilirsiniz. 300 milyondan fazla TikTok kullanıcısı var ve bu kullanıcılar her gün güzel müzikli videolar yüklüyor. Popüler sosyal ağ kullanıcılara komik, eğlenceli videolar oluşturma imkanı tanıyor ancak videoları filigran olmadan (filigransız) indiremiyorsunuz. Bu uygulama neler mi yapıyor?

Giriş yapmanız gerekmiyor.

Videoları süper hızlı bir şekilde indirir. (İndirme hızını artırma desteği sunar)

Tüm HD video indirmelerini destekler. (HD video indirici)

Videoları arka planda indirir, uygulamadan çıkıldığında indirme işlemi kesintiye uğramaz.

Videoları izlemek için dahili video oynatıcı içerir.

Fotoğrafları görüntülemek için dahili albüm içerir.

İndirilen fotoğraf ve videolar için linki kopyalama, paylaşma, yeniden adlandırma yeniden paylaşmayı destekler.

Ufak boyutludur, az yer kaplar.

Beğendiğiniz videonun veya herhangi bir popüler modelin URL’sini kopyalayarak müzikli videoları ücretsiz indirin. Sadece uygulamayıp linki kopyalayın!

TikTok için video indirici aynı anda birden fazla indirmeyi destekler ve filigransız indirir.

İndirmeden önce videoyu ön izleyebilirsiniz.

Otomatik indirme özelliği vardır.

İndirilen videoları uygulama içindeki listeden yönetebilirsiniz.

İndirilen videoyu doğrudan tüm sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

Uygulama, URL’yi otomatik olarak alır ve size seçenekleri sunar.

Video Downloader for TikTok ile TikTok video indirmenin 2 yolu vardır:

Linki kopyalayarak; TikTok videosunu açın ve indirmek istediğiniz video için Bağlantıyı Kopyala’ya (Copy Link) dokunun. TikTok indiriciyi açın. Videonuz otomatik olarak indirilmeye başlayacak.

Linki paylaşarak; TikTok videosunu açın ve indirmek istediğiniz video için Bağlantıyı Paylaş’a (Share Link) dokunun. Paylaşmak için TikTok indiriciyi seçin. Videonuz otomatik olarak indirilmeye başlayacak.

Not: Uygulama üzerinden indirdiğiniz tüm videolar TikTok Downloader altında bir klasöre kaydedilir.