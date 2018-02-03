Volkey uygulamasıyla telefonunuzun ses tuşlarına aşağı-yukarı kaydırma özelliği ekleyebilirsiniz.
Volkey uygulaması, Android cihazlarınızın ses tuşlarına aşağı-yukarı kaydırma fonksiyonu eklemenizi sağlıyor.
Akıllı telefonunuzun kullanımını kolaylaştıracağını düşündüğüm Volkey uygulaması internet tarayıcısı, belge görüntüleyici, alışveriş uygulamaları ve daha birçok uygulamada ses tuşlarını kullanarak aşağı-yukarı kaydırma yapmanızı sağlıyor. Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamanın bir diğer avantajı da root erişimine ihtiyaç duymaması diyebilirim. Belirli uygulamalarda kullanabileceğiniz kaydırma işlemlerini dilediğiniz uygulamada seçebilmeniz de mümkün.
Uygulamayı başlattıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan + butonuna tıklayıp, ses tuşlarıyla aşağı-yukarı kaydırma yapmak istediğiniz uygulamaları seçmeniz yeterli oluyor. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için de ana sayfada bulunan Start seçeneğinin yanındaki butonu kaydırmanız yeterli. Eğer siz de ses tuşlarıyla uygulamaları kontrol etmek istiyorsanız, Volkey uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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