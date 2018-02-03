Volkey uygulaması, Android cihazlarınızın ses tuşlarına aşağı-yukarı kaydırma fonksiyonu eklemenizi sağlıyor.

Akıllı telefonunuzun kullanımını kolaylaştıracağını düşündüğüm Volkey uygulaması internet tarayıcısı, belge görüntüleyici, alışveriş uygulamaları ve daha birçok uygulamada ses tuşlarını kullanarak aşağı-yukarı kaydırma yapmanızı sağlıyor. Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamanın bir diğer avantajı da root erişimine ihtiyaç duymaması diyebilirim. Belirli uygulamalarda kullanabileceğiniz kaydırma işlemlerini dilediğiniz uygulamada seçebilmeniz de mümkün.