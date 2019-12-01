Güçlü askerler ve ölümcül silah kartlarından yararlanarak dev bir koleksiyon oluşturabileceğiniz ve ordunuzu komuta ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız War Council, masa oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Diyalog ve görsellerde oluşan basit grafikleri ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, farklı silahlara ve donanımlara sahip askerlerin bulunduğu savaşçı kartlarını toplayarak büyük bir koleksiyon oluşturmak ve rakiplerinizle ganimet savaşları yapmaktır.

Karşı tarafın hamlesine göre hareket ederek en uygun kartı ileri sürmeli ve askerlerinizin özelliklerinde faydalanmalısınız. Ordunuzu büyüterek yeni asker türlerinin ve silahların kilidini açabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda at binici, okçu, kılıç şövalyesi, balta atıcı ve daha onlarca farklı kategoride mücadele edebilecek savaş kahramanı yer almaktadır. Dilediğiniz savaşçı kartlarını kullanarak savaşlarda yeni stratejiler geliştirebilir ve rakiplerinizi mağlup edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz War Council ile sizde sürükleyici savaşlar yapabilir ve kendi ordunuzu kurarak düşmanlarınıza gözdağı verebilirsiniz.