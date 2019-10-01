Mobil platformda gizemli bir bulmaca oyunu oynamak ister misiniz?

Android platformu oyuncuları için Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan War Escape ile gerilim dolu dakikalar bizleri bekliyor olacak.

Trapped imzası ile geliştirilen ve yayınlanan War Escape’de savaş sonrası Avrupa kıtasında rol alacak, kendimizi esir olarak bulacağız. Pis ve gizli bir sığınakta gözlerimizi açacağımız oyunda karanlık ve bir o kadar da gerçekçi atmosfer de kaçış yolu aramaya çalışacağız.

Gerilim dolu bir ilerlemeye oynanışına sahip olacak olan yapımda birbirinden farklı kaçış yolları bulabilmek için bulmacaları çözmeye çalışacağız. İnanılmaz grafikler eşliğined oynanabilen yapımda 15 farklı yer ve gerçeğe yakın atmosfer yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip.