Warface: Global Operations, Crytek’in popüler online FPS oyunu Warface’in mobil sürümü. Geliştiricisi tarafından online PvP shooter oyunu olarak tanımlanıyor. Dinamik hızlı savaş, öğrenmesi kolay kontroller, muhteşem grafiklerin bir araya geldiği mobil FPS oyununda orijinal oyundan izler görüyoruz.

Mobil platforma farklı türde oyunlar sunan popüler geliştiricilerden My.com’un imzasını taşıyan Warface: Global Operations, askeri savaş oyunlarını seven herkesin ekrana kilitleneceği bir yapım. 2012’de çıkış yapan, PC ve konsollarda oynanan çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu Warface’in mobil platforma uyarlanan versiyonu geliştirilirken orijinal oyundan birçok özellik alınmış. Sezgisel kontroller ana özellikleri ve oyun mekaniğini kolayca anlamanızı sağlıyor. Sıradan bir oyuncu olsanız bile kendinizi hemen oyuna bırakacaksınız. Mobilde rahatlıkla oynanabilecek haritalarda hızlı tempolu takım tabanlı oyun deneyimi sunuyor. Karakterinizi farklı eşya ve özel kıyafetlerle donatarak özelleştirebildiğiniz gibi aralarında saldırı ve keskin nişancı tüfeği, av tüfeği, SVG’lerin de olduğu silahları özelleştirebiliyorsunuz.

Warface: Global Operations Android FPS Oyunu Özellikleri