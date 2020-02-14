Watermarbling, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olan Watermarbling oyununda ebru sanatı yapıyor ve ayakkabıları dilediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken farklı renkleri karıştırarak desenler elde etmek. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Watermarbling oyunu, mutlaka telefonlarınızda yer almalı.

Birbirinden farklı ayakkabıları boyayarak bölümleri geçebileceğiniz oyunda tatmin edici bir etki de yer almakta.

Watermarbling oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.