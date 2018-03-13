Westworld, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışabilen bir simülasyon oyunudur.

Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy'un HBO için oluşturdukları 2 Ekim 2016 tarihinde yayına giren bilim kurgu gerilim türünde televizyon dizisi, milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başarmıştı. Farklı yapısı ve muhteşem kurgusuyla izleyicileri kendisine hayran bırakan dizi, ilk sezonunun ardından ara vermişti. 2018 yılında ikinci sezonuyla tekrar televizyon ekranlarında yerini alacak olan Westworld'ün mobil oyunuyla daha çıkmadan oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

Westworld'ün mobil oyunundan çok önce piyasaya sürülen Fallout Shelter benzeri bir yapıya sahip olan Westworld, temelde bir sanal evren yaratıp, onun devamını sağlamak için oluşturulmuş bir yapım. Oyunu açtığımızda karşımızda yeni bir Westworld çıkıyor ve oyuncular olarak o evrenin içerisine yeni yapay zekalar ve çevreler ekleyerek, Westworld'ün yaşamına devam etmesi için mücadele ediyoruz.

Dizide olduğu gibi yapay zeka ve insanlar arasında bir mücadelenin de geçmesi muhtemel olan yapım için yayınlanan ve oyuna dair ilk bilgileri merak edenlerle paylaşan tanıtım videolarınıysa hemen aşağıdan izlemeniz mümkün: