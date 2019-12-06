WhatLog: çevrimiçi son görülme takip uygulaması meraklıları için harika bir uygulamadır.

Whatsapp'ta son görülmesi kapalı olan kişilerin ne zaman uygulamaya giriş yaptığını, ne kadar süre kaldığını ve hatta ne zaman çıkış yaptığını size göstermektedir. Sevgilinizin arkadaşınızın veya çocuklarınızın ne yaptıklarını merak ediyorsanız ve kontrol etmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Yapmanız gereken tek şey kişinin numarasını sorgulatmaktır. Daha sonra ulaşmak istediğiniz her şey elinizin altında oluyor. Hatta size bildirimle iletiyor ve günlük veya haftalık raporluyor. Sadece Whatsapp ile de sınırlı değil. Diğer uygulamalarda da geçirilen süreyi size aktarmaktadır. Tam meraklısına göre bir uygulama olduğunu düşünüyor indirmenizi tavsiye ediyorum.

Bu uygulamayı Android cihazlarınıza indirebilirsiniz