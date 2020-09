İt dalaşı patlaması, farklı eğimli türler, hareket deseni ve saldırı modlarından vahşi gök gücü düşmanlarına karşı çılgın hava savaşlarını kazan. Ekran senin için savaş alanın olur; yoğun füzeler, lazerler, mermiler her yeri kaplar. Sıcak ateş hattında nasıl hayatta kalacaksın?

Favori savaşçı üs modelini seç ve onu inşa et! Hayal edebileceğin her parçayla jet modifiye et. 100'den fazla benzersiz ama gerekli yükseltilebilir uçak parçası farklı nadirlikte sadece sana ait kişiselleştirilmiş savaşçında birleşir! Savaşçının modifikasyonları görünür ve sonunda savaşçı galaksi uzay savaş gemisine evrilecek.

Uçağın için ücretsiz jetonlar ve yükseltme modülleri otomatik olarak sunulacak. Arkana yaslan, rahatla ve istediğin gibi oyna. Çok çabalamadan ilerlemendeki adıma yardım etmek için yeterli kaynakların olacak. Gerçek zamanlı co-op veya daha çok tek oyunculu seferler keşfetmeni bekliyor!