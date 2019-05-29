Çinli geliştirici olan Joymax Co tarafından geliştirilen Wind, Android ve İOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Wind mobil platformda 25 milyondan fazla kez indirilerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Günümüzde App Store ve Google Play’de 100.000’den fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, aldığı incelemeler ile oldukça başarılı bir süreci geride bıraktı.

Çeşitli karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular benzersiz maceralara çıkacak ve hem aksiyon hem de eğlenceli anlar yaşayacaklar. Çoklu dil desteğine de sahip olacak olan yapımda oyuncular renkli içerikler eşliğinde kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışacaklar.

Kış temasına sahip olacak olan oyunda ilerleyecek ve karşımıza çıkan nesneleri toplayarak bir sonraki bölüme geçmeye çalışacağız.