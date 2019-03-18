Wink uygulaması ile evinizde bulunan akıllı cihazlarınızı Android cihazlarınızdan kontrol edebilirsiniz.

Yüzlerce akıllı ev ürününü destekleyen Wink uygulamasında aydınlatma, kilit, sensörler, termostatlar ve çok daha fazlasını akıllı telefonlarınız üzerinden dilediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Cihazlardan gelen uyarıları size ileten Wink uygulamasında, yangın ve duman algılandığında da alarm ve ışıkların otomatik olarak açılmasını sağlayabiliyorsunuz.