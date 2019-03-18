Wink uygulamasını kullanarak akıllı ev cihazlarınızı mobil cihazınızdan yönetebilirsiniz.
Wink uygulaması ile evinizde bulunan akıllı cihazlarınızı Android cihazlarınızdan kontrol edebilirsiniz.
Yüzlerce akıllı ev ürününü destekleyen Wink uygulamasında aydınlatma, kilit, sensörler, termostatlar ve çok daha fazlasını akıllı telefonlarınız üzerinden dilediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Cihazlardan gelen uyarıları size ileten Wink uygulamasında, yangın ve duman algılandığında da alarm ve ışıkların otomatik olarak açılmasını sağlayabiliyorsunuz.
Kapı, pencere ve diğer yerlerdeki hareket durumlarını algılayan ve güvenlik uyarıları gönderen Wink uygulaması, beklenmedik anlarda güvenliği elden bırakmamanızda size kolaylık sağlıyor. Evinizdeki aydınlatma sistemlerini de uzaktan açıp kapatarak evdeymişsiniz görünümü verebileceğiniz Wink uygulaması, gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ışıkları senkronize ediyor ve otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor. Eğer siz de dilediğiniz yerden evinizdeki akıllı ürünleri kontrol etmek istiyorsanız, Wink uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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