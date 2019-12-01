Zorlu sudoku bulmacalarını çözerek çeşitli görevleri yerine getireceğiniz ve yeni arka plan görsellerine erişeceğiniz Wolf And Moon, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz zeka geliştirici bir oyundur.

Farklı sütun ve satır sayılarına sahip git gide zorlaşan bulmaca tahtalarında yarışarak sayıları örüntüye uygun şekillerde yerleştirmeli ve bulmacayı tamamlayarak seviye atlamalısınız. Aynı sütunda her sayıdan sadece bir tane bulunması gerekmektedir.

Sayıları farklı sütunlara ve satırlara dağıtarak en kısa sürede oyunu tamamlamalı ve hünerlerinizi sergilemelisiniz. Bulmacaları çözdükçe yeni arka plan sahnelerine ve farklı görevlere erişebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve düşündürücü bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kolaydan zora doğru giden ve farklı sayılarda sütunlardan oluşan yüzlerce sudoku bulmacası yer almaktadır. Ayrıca bulmacaları çözdükçe kilidini açabileceğiniz onlarca farklı arka plan görseli bulunmaktadır.

Bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Wolf And Moon, hızlı düşünme yeteneğinizi geliştireceğiniz eşsiz bir oyundur.