Hemen hemen dünyanın her noktasından oyuncuya sahip olan şeker patlatma oyunları hızla artmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen şeker patlatma oyunlarından bir tanesi de WonderMatch olarak öne çıkıyor.

Alice Games FZE tarafından geliştirilen ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanmaya devam eden WonderMatch oyuncularına eğlenceli anlar sunuyor.

Aynı renkteki ve aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacağımız yapım içerisinde birbirinden farklı onlarca zorluğa sahip seviyeleri deneyimleme şansı da bizleri bekliyor olacak.

Kolay ve eğlenceli yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürmeyi başaran yapım da Alice’in birbirinden farklı macerasına da ortak olarak ilerlemeye çalışacağız.

Şekerlerin ve elmasların yer aldığı oyunda aksiyondan uzak, eğlence yüklü bir oynanış yer alıyor.