Word Crush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yepyeni bir çapraz kelime bulma oyunu olarak nitelendirebileceğim Word Crush oyununda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Kelime ustası olmak için oynayabileceğiniz oyunda farklı kelimeleri bularak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oynaması oldukça kolay olan oyunda tek yapmanız gereken kelime bulmak. Hoş grafikleri ve farklı temalasıyla da ön plana çıkan Word Crush oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Her yaştan bireylerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda sonsuz bir eğlence deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Kelime oyunu oynamayı sevenlerin de büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Word Crush oyununu mutlaka denemelisiniz.

Word Crush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.