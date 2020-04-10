Wordzee!, Android cihazlarınızda oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz bir kelime oyunu olarak öne çıkıyor.

Scrabble oyununa benzeyen tarzda bir yapıya sahip olan Wordzee!, çevrimiçi olarak başka kullanıcılarla da oynayabilmenize imkan tanıyor. Her harfin farklı puanı bulunan oyunda, oyun tahtasında da puanınızı katlayan kareler bulunuyor. Her kareyi yalnızca bir defa kullanabildiğiniz için iyi düşünüp en yüksek puanı alabileceğiniz kelimeleri bulmanız gerekiyor.

Online oyun, tek başınıza oynama, günlük beceriler gibi oyun modları ve görevler sunan Wordzee! oyunu sayesinde bir yandan İngilizce kelime dağarcığınızı geliştirirken, bir yandan da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer siz de bir yandan kelime öğrenmek bir yandan da eğlenmek istiyorsanız, Wordzee! oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.