Monkey I-Brow Studios tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan World Soccer Challenge ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Piksel grafiklerin yer aldığı yapımda oyunculara eşsiz bir oynanış ortamı sunuluyor. Uluslararası futbol tarihinin bir parçası olmaya çalışacağımız oyunda 9 dünya kupası, 196 farklı milli takım ve 11 dünya standartlarında yönetici yer alıyor.

Gerçek oyuncu isimlerini de bünyesinde bulunduran yapım da başarılı ses efektlerine ek olarak akıcı bir oyun deneyimi bizleri bekliyor. İki farkı mobil platformda yayınlandığı günden bu yana 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapım kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Ülkemiz oyuncuları tarafından da oldukça beğenilen yapım Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.