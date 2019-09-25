Dünyayı en baştan dilediğiniz gibi kurabileceğiniz ve yeni yaratıklar oluşturarak farklı deneylerde bulunabileceğiniz WorldBox, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dünyayı dilediğiniz gibi şekillendirmek ve çeşitli canlılar oluşturarak dünyada yeni bir düzen meydana getirmektir. Oyunda her şeyi istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Farklı deneyler yapabilir ve çeşitli özelliklere sahip koyun, kurt, cüce gibi yeni yaratıklar oluşturabilirsiniz. Ayrıca asit yağmurları ve atom bombalarından yararlanarak dünyayı yok edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve dünyayı kendi fikirleriniz doğrultusunda yeniden şekillendirebileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz WorldBox, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden eğlenceli bir oyundur.