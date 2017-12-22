Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Xmasgeddon mobil oyunu Noel gecesini kana bulamak isteyen acımasız düşmanlara ve korkunç elflere karşı eşi benzeri görülmeyen bir karşı saldırı yapacağınız heyecanlı ve sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Xmasgeddon mobil oyununda huzurlu Noel gecesi birden kanlı bir akşama dönüşecek. Başlı başına bir shooter oyunu olan Xmasgeddon’da Noel Baba bir gece sizden yardım isteyecek. Noel Baba’nın verdiği ilk silah ile çılgınca oradan oraya koşan korkunç elflerin üzerine kurşun yağdırmalısınız. Bu gece tek amacınız Noel gecesini kurtarmak olmalı. Köye giren kana susamış yaratılara karşı amansız bir mücadele vereceğiniz oyunda Noel’in katliama dönüşmesindeki tek engel siz olacaksınız.

Noel temasını ve atmosferini sizlere sonuna kadar yaşatan Xmasgeddon oyununda Noel’in yanı sıra düşmanların hedefindeki isim olan Noel Baba’yı da koruyacaksınız. Durmaksızın ateş edeceğiniz oyunda ekrana dokunarak nişan alacaksınız. Topladığınız farklı silahları da daha fazla düşman öldürmek için kullanabilirsiniz. Soluksuz oynayacağınız Xmasgeddon mobil oyununu Google Play Store’dan 5,29 TL karşılığı indirebilirsiniz.