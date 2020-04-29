XRecorder uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yüksek kaliteli ekran videoları çekebilirsiniz.

Oynadığınız videoları kayda almak, bir konu hakkında anlatım yapmak vb. amaçlarla ekran videosu çekme uygulaması na ihtiyaç duyuyorsanız, XRecorder uygulamasını denemenizi öneriyoruz. Yüksek kalitede video ve ses ile kayıt yapma imkanı sunan XRecorder uygulamasında 240p-1080p arası çözünürlükler inde videolar kaydedebilirsiniz. Kayıt süresi sınırı olmayan ve filigransız bir şekilde ekran videosu çekebileceğiniz XRecorder uygulamasında root izni de istenmiyor.

Ekran kaydedici için geri sayım sayacı kurabileceğiniz XRecorder uygulamasında, cihazınızın depolama alanında yer yoksa alternatif olarak SD kart depolamasını da seçebiliyorsunuz. Kaydı duraklatma ve yüzer pencere özelliği gibi işlevsel araçlara da sahip olan XRecorder uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, oyun videoları, eğitim videoları, görüntülü aramalar ve aklınıza gelebilecek türden birçok içeriği kolayca kayıt altına alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri