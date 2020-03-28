Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Xteam rol oyunları arasına oldukça hızlı bir giriş yaptı.

Mobil platformun ünlü isimlerinden olan StormX tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Xteam çarpıcı grafik açıları, sürükleyici oynanışı ve gelişmiş mekanikleri ile oyunculara tam anlamıyla aksiyon yüklü bir oynanış sunacak.

Birbirinden farklı çok sayıda silah modelinin de yer aldığı yapım içerisinde uzaylıları etkisiz hale getirmek için mücadele edecek, uzaylı saldırılarını püskürtmek için taktikler yapacak, birbirinden güçlü kahramanları ordumuza alarak güçlü bir savunma hattı oluşturmaya çalışacağız.

Stratejik olarak benzersiz becerilerin kilidini de açma fırsatı bulacağımız oyunda uzaylıları etkisiz hale getirdikçe çeşitli ödüllerin de sahibi olabileceğiz.

Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanı ile değerlendirilen yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.