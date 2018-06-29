Yazaroku.Com uygulamasıyla Android cihazlarınızdan binlerce köşe yazarının güncel yazılarını takip edebilirsiniz.

50’yi aşkın ulusal gazetede görev yapan 3000 köşe yazarı nın güncel köşe yazılarını sizlere sunan Yazaroku.Com uygulaması, birden fazla köşe yazarını takip eden kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Tek bir platform üzerinden binlerce köşe yazarını takip edebileceğiniz uygulamada, arama bölümünü kullanarak tarih, gazeteler, kategoriler ve paylaşım sayısına göre filtreleme seçenekleriyle ilgili yazılara ulaşabilirsiniz.

Ünlü köşe yazarlarının da destek verdiği Yazaroku.Com uygulamasında yazar adına göre arama yapabilmeniz de mümkün. Sürekli takip ettiğiniz yazarlar varsa, favori yazarlar listesi oluşturarak son yazılarını kolayca takip edebiliyorsunuz. Bildirim özelliğiyle birlikte favori yazarlarınızın yeni yazılarından anında haberdar olabileceğiniz Yazaroku.Com uygulamasında, Sonra Oku özelliğiyle istediğiniz yazıları sonra okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca, hoşunuza giden yazıları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğinizi de belirtelim.