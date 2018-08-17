yellow, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu 50 bölüme sahip olan oyunda becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan yellow, becerilerinizi sınayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Her bölümün kendine has mekaniği bulunuyor ve bölümleri geçebilmek için uzun bir süre düşünmeniz gerekiyor. Oyundaki tek amacınız ekranın tamamını sarıya boyamak. Eğer bu tarz basit oyunları oynamayı seviyorsanız yellow sizleri bekliyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm yellow mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyundur. Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle yellow sizleri bekliyor.

yellow oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.